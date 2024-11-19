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Боррель: военная помощь стран ЕС Украине достигла 45 млрд евро

Ведомости

Военная помощь Евросоюза (ЕС) Украине достигла 45 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран ЕС на Совете организации.

«Государства-члены выделили военной помощи на сумму около 45 млрд евро, чтобы поддержать Украину. Это немало. Может, меньше, чем США, но ненамного меньше», – сказал Боррель (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, глава евродипломатии подчеркнул, что ЕС достиг цели в 1 млн артиллерийских снарядов, поставленных Украине.

«Да, мы это сделали с задержкой, но тем не менее мы теперь говорим о миллионе боеприпасов, которые были поставлены Украине, и мы продолжим наши усилия», – добавил он.

Боррель также сообщил о подготовке ЕС 65 000 военнослужащих для Украины.

Главы МИД Евросоюза пока не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине. Из-за вето Венгрии страна с октября не может получить обещанные 6,6 млрд евро. 14 ноября Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility.

Российские власти неоднократно критиковали поставки Западом оружия Украине и использование доходов от активов РФ. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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