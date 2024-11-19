Боррель: военная помощь стран ЕС Украине достигла 45 млрд евро
Военная помощь Евросоюза (ЕС) Украине достигла 45 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран ЕС на Совете организации.
«Государства-члены выделили военной помощи на сумму около 45 млрд евро, чтобы поддержать Украину. Это немало. Может, меньше, чем США, но ненамного меньше», – сказал Боррель (цитата по «Интерфаксу»).
Кроме того, глава евродипломатии подчеркнул, что ЕС достиг цели в 1 млн артиллерийских снарядов, поставленных Украине.
«Да, мы это сделали с задержкой, но тем не менее мы теперь говорим о миллионе боеприпасов, которые были поставлены Украине, и мы продолжим наши усилия», – добавил он.
Боррель также сообщил о подготовке ЕС 65 000 военнослужащих для Украины.
Главы МИД Евросоюза пока не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине. Из-за вето Венгрии страна с октября не может получить обещанные 6,6 млрд евро. 14 ноября Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility.
Российские власти неоднократно критиковали поставки Западом оружия Украине и использование доходов от активов РФ. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.