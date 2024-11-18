Страны ЕС не смогли разблокировать средства фонда мира для помощи Украине
Главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Его слова передает польский телеканал TVP Info.
«К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», – сказал он.
В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето.
На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Это позволило бы в будущем распределять средства на основе согласия доноров, а не единогласной поддержки стран ЕС.
8 октября Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд.