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Страны ЕС не смогли разблокировать средства фонда мира для помощи Украине

Ведомости

Главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Его слова передает польский телеканал TVP Info.

«К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», – сказал он.

В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето.

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Это позволило бы в будущем распределять средства на основе согласия доноров, а не единогласной поддержки стран ЕС.

8 октября Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировала возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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