Страны ЕС не смогли разблокировать средства фонда мира для помощи Украине

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Боррель предложил членам ЕС сформировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств. Это позволило бы в будущем распределять средства на основе согласия доноров, а не единогласной поддержки стран ЕС.