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В Кремле не ожидают судьбоносных решений на встрече совета Украины и НАТО

Ведомости

На заседании совета Украины и НАТО в Брюсселе Кремль не ожидает судьбоносных решений, так как подобные мероприятия относятся к серии регулярных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, вероятнее всего, будет обсуждение динамики на фронтах, «которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны».

Агенство AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что по просьбе Киева встреча состоится 26 ноября и будет посвящена обсуждению последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске. Заседание пройдет на уровне послов.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский также намерен нанести ответный удар.

Совет Украина – НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса прошлым летом. Эту площадку стороны рассматривают как место для диалога, а также механизм реализации стремлений Киева по вступлению в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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