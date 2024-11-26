В Кремле не ожидают судьбоносных решений на встрече совета Украины и НАТО
На заседании совета Украины и НАТО в Брюсселе Кремль не ожидает судьбоносных решений, так как подобные мероприятия относятся к серии регулярных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, вероятнее всего, будет обсуждение динамики на фронтах, «которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны».
Агенство AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что по просьбе Киева встреча состоится 26 ноября и будет посвящена обсуждению последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске. Заседание пройдет на уровне послов.
По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский также намерен нанести ответный удар.
Совет Украина – НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса прошлым летом. Эту площадку стороны рассматривают как место для диалога, а также механизм реализации стремлений Киева по вступлению в НАТО.