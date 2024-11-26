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ВС России взяли под контроль харьковское село Копанки

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Копанки в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ.

Российские военные поразили живую силу и технику трех механизированных, воздушно-десантной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады тероборны в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики. Подразделения группировки также отразили пять контратак противника.

Украинская армия потеряла до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Бойцы Вооруженных сил России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

11 ноября Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Колесниковкой в Харьковской области, а в конце октября российские военные освободили Кругляковку в регионе. 22 ноября оборонное ведомство объявило, что ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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