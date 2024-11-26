ВС России взяли под контроль харьковское село Копанки
Подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Копанки в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ.
Российские военные поразили живую силу и технику трех механизированных, воздушно-десантной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады тероборны в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики. Подразделения группировки также отразили пять контратак противника.
Украинская армия потеряла до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Бойцы Вооруженных сил России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.
11 ноября Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Колесниковкой в Харьковской области, а в конце октября российские военные освободили Кругляковку в регионе. 22 ноября оборонное ведомство объявило, что ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.