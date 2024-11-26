Израильские министры проголосуют по вопросу перемирия с «Хезболлой»
Ожидается, что днем 26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с министрами высшего звена, чтобы решить, стоит ли одобрять прекращение огня с «Хезболлой». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.
По данным источников, встреча начнется в 16:00 (17:00 мск) и продлится несколько часов. Источники сообщают, что Нетаньяху выступает за сделку, но некоторые из его министров, в том числе ультраправые лидеры, которые удерживают баланс сил в его коалиции, выразили серьезные сомнения на этот счет.
The Times of Israel перечисляет основные пункты почти завершенного соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Соглашение, которое положит конец боевым действиям на северном фронте, предусматривает первоначальное двухмесячное перемирие, в течение которого израильские войска выведут свои силы из Ливана, а «Хезболла» прекратит свое вооруженное присутствие к югу от реки Литани, которая находится примерно в 30 км от границы с Израилем. По мере вывода израильских войск из Южного Ливана ливанская армия разместит тысячи солдат на освободившихся территориях вместе с уже находящимися там силами наблюдателей ООН.
По данным 12-го израильского телеканала, израильские войска полностью отступят к международной границе. Кроме того, ливанским гражданам будет разрешено вернуться в свои дома в деревнях и городах на юге Ливана, откуда они были эвакуированы. Ливан также взял на себя обязательство контролировать все закупки и производство оружия в стране, чтобы гарантировать, что ничего не попадет в руки «Хезболлы».
Камнем преткновения в переговорах было требование Израиля о свободе действий в случае нарушения «Хезболлой» соглашения. Израильские официальные лица заявили, что не пойдут на соглашение, которое не предоставляет им явного права наносить удары в Ливане, если они сочтут, что «Хезболла» нарушает его положения. Ливан заявил, что согласие на такую сделку нарушит его суверенитет. Лидер «Хезболлы» Наим Касем подчеркнул, что террористическая группировка не примет соглашение, которое не предусматривает «полного и всеобъемлющего прекращения агрессии» и не защищает суверенитет Ливана.
Согласно почти завершенной сделке, как сообщил 12-й канал, в гарантиях американской стороны будет четко указано, что Израиль имеет право действовать всякий раз, когда видит «непосредственную угрозу» со стороны Ливана. В последние дни США дали понять, что если Израиль считает необходимым действовать против угроз, с которыми можно бороться на территории Сирии, а не на территории Ливана, то это было бы предпочтительнее. Израиль заявил, что в случае необходимости будет действовать против любого присутствия «Хезболлы» на юге Ливана либо напрямую, либо через уведомление ливанской армии через США.
Согласно сообщениям израильских СМИ, США возглавят международный орган, контролирующий выполнение соглашения, а Франция войдет в состав его комиссии. Израиль выступил против участия Франции в комиссии на фоне растущего недоверия к Парижу. Президент Эммануэль Макрон выразил солидарность с Израилем после теракта 7 октября, но с тех пор постепенно усилил критику действий Израиля. При этом представитель США Амос Хохштейн ясно дал понять Израилю, что никакой сделки не будет, если Франция не станет членом международного надзорного органа.