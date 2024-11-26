Израильские министры проголосуют по вопросу перемирия с «Хезболлой»

Согласно почти завершенной сделке, как сообщил 12-й канал, в гарантиях американской стороны будет четко указано, что Израиль имеет право действовать всякий раз, когда видит «непосредственную угрозу» со стороны Ливана. В последние дни США дали понять, что если Израиль считает необходимым действовать против угроз, с которыми можно бороться на территории Сирии, а не на территории Ливана, то это было бы предпочтительнее. Израиль заявил, что в случае необходимости будет действовать против любого присутствия «Хезболлы» на юге Ливана либо напрямую, либо через уведомление ливанской армии через США.