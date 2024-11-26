Минобороны провело ротацию командующих группировками войск
Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск «Восток» и «Юг», сообщил «Ведомостям» близкий к Минобороны источник.
Генерал-лейтенант Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Восток», генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой «Юг». Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе.
Иванаев сейчас занимает пост первого замкомандующего войсками Восточного военного округа. Санчик с мая этого года работал в должности и. о. командующего войсками Восточного военного округа. Анашкин руководил группировкой войск «Юг».
Генерал-полковник Александр Лапин продолжит командование группировкой «Север». Сейчас эта группировка войск находится в Курской области, куда вошли подразделения ВСУ в начале августа.
26 ноября собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил, что решение о снятии Анашкина с должности командующего «Южной» группировкой было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.