Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

26 ноября собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил, что решение о снятии Анашкина с должности командующего «Южной» группировкой было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.