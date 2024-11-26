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Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

Ведомости

Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск «Восток» и «Юг», сообщил «Ведомостям» близкий к Минобороны источник.

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Восток», генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой «Юг». Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе.

Иванаев сейчас занимает пост первого замкомандующего войсками Восточного военного округа. Санчик с мая этого года работал в должности и. о. командующего войсками Восточного военного округа. Анашкин руководил группировкой войск «Юг».

Генерал-полковник Александр Лапин продолжит командование группировкой «Север». Сейчас эта группировка войск находится в Курской области, куда вошли подразделения ВСУ в начале августа.

26 ноября собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил, что решение о снятии Анашкина с должности командующего «Южной» группировкой было принято в рамках плановой ротации. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 г., это следовало из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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