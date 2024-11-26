Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Украина намерена провести новое контрнаступление, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами. Об этом сообщил украинский военный блогер Кирилл Сазонов.
«Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Можем и будем. Где и кто – увидите», – написал Сазонов в Telegram, описывая позицию Сырского по ситуации на линии фронта.
Сейчас тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на покровском и кураховской направлениях, следует из сообщения. При этом еще неделю назад она была «критической», добавил Сазонов.
С начала июня 2023 г. войска Украины вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно говорили о провале наступления, позже это признали и представители украинской власти. В феврале этого года на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 г. в ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин. По его словам, ВСУ не смогли дойти до первой линии обороны российской армии.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. До него новое наступление весной 2024 г. анонсировал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.
25 ноября стало известно о планах Зеленского уволить Буданова. Украинское издание NV со ссылкой на источники писало, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова «навредили Украине».