Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

С начала июня 2023 г. войска Украины вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно говорили о провале наступления, позже это признали и представители украинской власти. В феврале этого года на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 г. в ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин. По его словам, ВСУ не смогли дойти до первой линии обороны российской армии.