Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Ведомости

Украина намерена провести новое контрнаступление, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами. Об этом сообщил украинский военный блогер Кирилл Сазонов.

«Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Можем и будем. Где и кто – увидите», – написал Сазонов в Telegram, описывая позицию Сырского по ситуации на линии фронта.

Сейчас тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на покровском и кураховской направлениях, следует из сообщения. При этом еще неделю назад она была «критической», добавил Сазонов.

С начала июня 2023 г. войска Украины вели контрнаступление на всех направлениях. Российские власти неоднократно говорили о провале наступления, позже это признали и представители украинской власти. В феврале этого года на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 г. в ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин. По его словам, ВСУ не смогли дойти до первой линии обороны российской армии.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. До него новое наступление весной 2024 г. анонсировал руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов. 

25 ноября стало известно о планах Зеленского уволить Буданова. Украинское издание NV со ссылкой на источники писало, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова «навредили Украине».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных