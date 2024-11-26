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СМИ узнали о намерении Зеленского уволить Буданова в декабре

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова в декабре, сообщает украинское издание NV. 

Активнее всего отставку лоббируют глава офиса украинского президента Андрей Ермак и замглавы службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Один из собеседников издания, близкий к администрации украинского президента, сообщил, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова «навредили Украине». 

4 октября «Forbes-Украина» со ссылкой на источники писало, что офис президента Украины готовит кадровые изменения – в частности, своих постов могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР Буданов. Издание писало, что отставка Буданова может произойти уже в ближайшие месяцы. Среди вероятных причин – недовольство некоторыми неудачными операциями ГУР.

Кроме того, на решении об увольнении могут сказаться и «натянутые отношения» с главой офиса президента Ермаком и главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Возможным кандидатом на пост главы ГУР источники «Forbes-Украина» называли руководителя службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. 

В начале сентября на Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Решение об отставке приняли глава МИД Дмитрий Кулеба, глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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