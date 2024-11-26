СМИ узнали о намерении Зеленского уволить Буданова в декабре
Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова в декабре, сообщает украинское издание NV.
Активнее всего отставку лоббируют глава офиса украинского президента Андрей Ермак и замглавы службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Один из собеседников издания, близкий к администрации украинского президента, сообщил, что некоторые публичные шаги и заявления Буданова «навредили Украине».
4 октября «Forbes-Украина» со ссылкой на источники писало, что офис президента Украины готовит кадровые изменения – в частности, своих постов могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР Буданов. Издание писало, что отставка Буданова может произойти уже в ближайшие месяцы. Среди вероятных причин – недовольство некоторыми неудачными операциями ГУР.
Кроме того, на решении об увольнении могут сказаться и «натянутые отношения» с главой офиса президента Ермаком и главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Возможным кандидатом на пост главы ГУР источники «Forbes-Украина» называли руководителя службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
В начале сентября на Украине прошла серия отставок высокопоставленных чиновников. Решение об отставке приняли глава МИД Дмитрий Кулеба, глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и др.