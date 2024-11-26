СМИ узнали о намерении Зеленского уволить Буданова в декабре

4 октября «Forbes-Украина» со ссылкой на источники писало, что офис президента Украины готовит кадровые изменения – в частности, своих постов могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР Буданов. Издание писало, что отставка Буданова может произойти уже в ближайшие месяцы. Среди вероятных причин – недовольство некоторыми неудачными операциями ГУР.