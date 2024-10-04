«Forbes-Украина»: Зеленский может отправить в отставку Умерова и Буданова
Офис президента Украины готовит кадровые изменения, в частности, своих постов могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и руководитель главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Об этом пишет «Forbes-Украина» со ссылкой на источники.
Недовольство Умеровым вызвано «хаосом», который царит в минобороны после его назначения на пост главы ведомства больше года назад, говорят собеседники издания. В частности, руководство страны отрицательно восприняло идею объединить агентства по закупке оружия и техники, поскольку сейчас закупка и так ведется с задержками. Возможными преемниками Умерова источники называют вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.
Отставка Буданова может произойти уже в ближайшие месяцы, пишет издание. Среди вероятных причин – недовольство некоторыми неудачными операциями ГУР со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, на решении об увольнении могут сказаться и «натянутые отношения» с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главнокомандующим вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским. Возможным кандидатом на пост главы ГУР источники называют руководителя службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
1 октября Умеров уволил сразу трех своих заместителей. В официальном заявлении говорилось, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром» и любые попытки повлиять на них недопустимы, в связи с чем и производятся кадровые изменения.
На следующий день также стало известно, что Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. С должности заместителя главы ведомства был уволен Олег Синайко. Пост занял Геннадий Богач. Кроме того, Олег Луговский переведен с должности замруководителя на должность первого заместителя.