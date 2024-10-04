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«Forbes-Украина»: Зеленский может отправить в отставку Умерова и Буданова

Ведомости

Офис президента Украины готовит кадровые изменения, в частности, своих постов могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и руководитель главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Об этом пишет «Forbes-Украина» со ссылкой на источники.

Недовольство Умеровым вызвано «хаосом», который царит в минобороны после его назначения на пост главы ведомства больше года назад, говорят собеседники издания. В частности, руководство страны отрицательно восприняло идею объединить агентства по закупке оружия и техники, поскольку сейчас закупка и так ведется с задержками. Возможными преемниками Умерова источники называют вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

Отставка Буданова может произойти уже в ближайшие месяцы, пишет издание. Среди вероятных причин – недовольство некоторыми неудачными операциями ГУР со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, на решении об увольнении могут сказаться и «натянутые отношения» с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главнокомандующим вооруженными силами страны (ВСУ)  Александром Сырским. Возможным кандидатом на пост главы ГУР источники называют руководителя службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. 

1 октября Умеров уволил сразу трех своих заместителей. В официальном заявлении говорилось, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром» и любые попытки повлиять на них недопустимы, в связи с чем и производятся кадровые изменения.

На следующий день также стало известно, что Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины. С должности заместителя главы ведомства был уволен Олег Синайко. Пост занял Геннадий Богач. Кроме того, Олег Луговский переведен с должности замруководителя на должность первого заместителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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