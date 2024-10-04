«Forbes-Украина»: Зеленский может отправить в отставку Умерова и Буданова

Недовольство Умеровым вызвано «хаосом», который царит в минобороны после его назначения на пост главы ведомства больше года назад, говорят собеседники издания. В частности, руководство страны отрицательно восприняло идею объединить агентства по закупке оружия и техники, поскольку сейчас закупка и так ведется с задержками. Возможными преемниками Умерова источники называют вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.