Зеленский провел перестановки в Службе внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки Украины. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
Олег Синайко уволен с должности заместителя главы ведомства. Новым заместителем назначен Геннадий Богач. Также Олег Луговский переведен с должности замруководителя на должность первого заместителя. Кроме того, издание NV со ссылкой на источники сообщает, что в ближайшее время также может быть уволен глава ГУР (военная разведка Украины) Кирилл Буданов. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял NV, что главу ГУР могут уволить из-за того, что у него не складываются отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком.
1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей. В официальном заявлении говорится, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения, отмечается в сообщении.