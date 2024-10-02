Зеленский провел перестановки в Службе внешней разведки Украины

Олег Синайко уволен с должности заместителя главы ведомства. Новым заместителем назначен Геннадий Богач. Также Олег Луговский переведен с должности замруководителя на должность первого заместителя. Кроме того, издание NV со ссылкой на источники сообщает, что в ближайшее время также может быть уволен глава ГУР (военная разведка Украины) Кирилл Буданов. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял NV, что главу ГУР могут уволить из-за того, что у него не складываются отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком.