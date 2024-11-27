Путин: Москва ждет Токаева на праздновании 80-й годовщины Победы

Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности, а России – в СНГ и БРИКС. Лидеры также обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.