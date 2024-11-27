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Путин: Москва ждет Токаева на праздновании 80-й годовщины Победы

Ведомости

В следующем году народы России и Казахстана будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва ждет президента республики Касым-Жомарта Токаева и других казахстанских друзей на юбилейных торжествах. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды».

Путин отметил, что в обеих странах свято чтут память о подвиге отцов и дедов, сражавшихся против нацизма, и подчеркнул важность сохранения этой памяти для будущих поколений. По его словам, это особенно необходимо в условиях формирования более справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном сотрудничестве и открывающего возможности для суверенного развития.

Он также отметил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде этих процессов, занимая схожие позиции по вопросам ключевой роли международного права, учета интересов всех стран в глобальной безопасности, стабильности и устойчивом развитии. По его словам, на основе этих принципов страны эффективно сотрудничают в рамках многосторонних организаций, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС.

Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности, а России – в СНГ и БРИКС. Лидеры также обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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