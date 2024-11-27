Путин: Москва ждет Токаева на праздновании 80-й годовщины Победы
В следующем году народы России и Казахстана будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва ждет президента республики Касым-Жомарта Токаева и других казахстанских друзей на юбилейных торжествах. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды».
Путин отметил, что в обеих странах свято чтут память о подвиге отцов и дедов, сражавшихся против нацизма, и подчеркнул важность сохранения этой памяти для будущих поколений. По его словам, это особенно необходимо в условиях формирования более справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном сотрудничестве и открывающего возможности для суверенного развития.
Он также отметил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде этих процессов, занимая схожие позиции по вопросам ключевой роли международного права, учета интересов всех стран в глобальной безопасности, стабильности и устойчивом развитии. По его словам, на основе этих принципов страны эффективно сотрудничают в рамках многосторонних организаций, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС.
Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности, а России – в СНГ и БРИКС. Лидеры также обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.