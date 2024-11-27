Mеркель призвала НAТО создать систему сдерживания РФ
НАТО при необходимости может быстро создать систему сдерживания России. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе презентации своих мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021». Трансляцию мероприятия вела немецкая газета Die Zeit.
«Я также пишу о необходимости быстрого создания действительно надежной системы сдерживания», – заявила Меркель.
Выдержки из книги уже публиковали немецкие издания. Стало известно, что в 2008 г. Меркель выступала против приема Украины в НАТО, опасаясь за безопасность альянса.
Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 г. Книга написана в соавторстве с Беате Бауман – помощницей Меркель.