Илон Маск: в войнах будущего не будет пилотируемой авиации
В войнах будущего нет места пилотируемой авиации, преимущество будет за беспилотниками и гиперзвуковыми ракетами. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
«Войны будущего – это беспилотники и гиперзвуковые ракеты. Истребители, пилотируемые людьми, будут уничтожены очень быстро», – написал Маск.
Маск часто высказывается на острые темы. О беспилотниках он говорил в конце сентября. Тогда он заявил, что заявил, что в будущем человечество ждут «битвы роя беспилотников, которые поразят воображение».