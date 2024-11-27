Матвиенко: у России есть супероружие для ответа на агрессию против себя
У России есть супероружие для того, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента 27 ноября.
24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что страны Европы не смогут сбить ракеты «Орешник», если Россия решит нанести удар по их столицам, а в ядерном исполнении ущерб для Европы будет неприемлемым.
Ранее ВС РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
Кроме того, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.