Матвиенко: у России есть супероружие для ответа на агрессию против себя

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что страны Европы не смогут сбить ракеты «Орешник», если Россия решит нанести удар по их столицам, а в ядерном исполнении ущерб для Европы будет неприемлемым.