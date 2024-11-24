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Медведев рассказал об ущербе для Европы в случае ядерных ударов «Орешником»

Ведомости

Европейские страны не смогут сбить ракеты «Орешник», если РФ решит нанести удар по их столицам, а в ядерном исполнении ущерб для Европы будет неприемлемым, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Россия на этой неделе применила на Украине гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении. После этого Европа гадает, какой ущерб эта российская система может причинить, если боеголовки будут ядерными, написал Медведев. По его словам, там задаются вопросами о том, «можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света».

«Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», – заявил зампред Совбеза.

Поэтому, подчеркнул он, Европе «лучше прекращать поддержку войны».

22 ноября в интервью Al Arabiya Медведев заявил, что нанесение ударов по Украине новыми ракетами «Орешник» изменит ход украинского конфликта. Он отметил, что удары Киева дальнобойными западными ракетами по Брянской области были мощными, но не достигли своих целей.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». В тот же день президент РФ Владимир Путин во время видеообращения заявил, что Россия провела испытания ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. 22 ноября Путин заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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