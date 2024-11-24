Медведев рассказал об ущербе для Европы в случае ядерных ударов «Орешником»

Россия на этой неделе применила на Украине гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении. После этого Европа гадает, какой ущерб эта российская система может причинить, если боеголовки будут ядерными, написал Медведев. По его словам, там задаются вопросами о том, «можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света».