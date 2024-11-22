Как в мире отреагировали на испытания «Орешника»Произошедшее называют сигналом для Украины и западных стран
21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Вооруженные силы России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Президент назвал удар ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.
О том, как на следующий день в мире отреагировали на удар, – в материале «Ведомостей».
Реакции российских лиц
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Политик опубликовал момент удара «Орешника» на своей странице в X с подписью: «Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
«Пусть боятся и дрожат. Наше дело правое, победа будет за нами», – сообщил Картаполов в комментарии ТАСС. Он добавил, что спецоперация на Украине «будет продолжаться своим чередом до выполнения всех задач».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
«Вооруженные силы Российской Федерации имеют все необходимое для того, чтобы защитить наше государство, обеспечить безопасность ее граждан», – сказал Красов в комментарии «Известиям», добавив, что у России также есть « комплексы «Посейдон», «Авангард» и другие».
Главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент из обращения Путина и сообщила, что теперь ситуация будет развиваться по сценарию «кто первый даст заднюю». Также глава медиагруппы назвала Путина начальником и добавила, что если его «хоть раз видели, то такого вопроса (вопроса о том кто "даст заднюю". – Ведомости) не возникает».
Реакция зарубежных официальных лиц
Пентагон
«Это, безусловно, беспокоит нас, <...> у меня сейчас нет оценки его (ракетного удара) последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», – сообщила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
МИД Китая
«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», – заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь главы Казахастана Берик Уали
«Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров», – подчеркнул Уали.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
«Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка», – сказал глава венгерского правительства в утреннем эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что Россия обладает «одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие».
Что писали западные СМИ
BBC
«Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как конфликт на Украине отметил свой 1000-й день. И, похоже, сейчас он вступает в новую, опасную фазу. <…> Использование такого оружия может не иметь большого военного значения, но оно имеет большое значение символическое, вытекающее из пересмотренной ядерной доктрины России. <…> Это не самое тонкое напоминание о том, что Россия обладает широким арсеналом разных типов ракет и она готова разрабатывать больше».
The New York Times
«Цель на территории Украины находилась в пределах досягаемости обычного оружия, которое Москва регулярно использует на протяжении всего конфликта. Но в этот раз Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки. Это прямое предупреждение, которое должно вселить страх в Киев и его союзников. <…> Если раньше и были какие-либо сомнения относительно намерений России, то теперь Путин озвучил свою угрозу напрямую».
CBS News
«Москва месяцами предупреждала США и их союзников по НАТО о том, что Украине не следует давать разрешение на запуск западных ракет <….>, поэтому не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских ATACMS по российской территории <…>. Некоторые эксперты считают, что и Россия, и Украина пытаются максимизировать свои выгоды – а вместе с тем и рычаги для будущих переговоров о прекращении огня – перед тем, как избранный президент Дональд Трамп вернется на должность в январе».
CNN
«Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что это, вероятно, первый случай использования ракет подобного класса в бою, потому что они предназначены исключительно для несения ядерных боеголовок. Использование подобного типа ракет, оснащенных обычными боеголовками, является бряцанием ядерного оружия».