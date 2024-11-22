Как в мире отреагировали на испытания «Орешника»

«Москва месяцами предупреждала США и их союзников по НАТО о том, что Украине не следует давать разрешение на запуск западных ракет <….>, поэтому не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских ATACMS по российской территории <…>. Некоторые эксперты считают, что и Россия, и Украина пытаются максимизировать свои выгоды – а вместе с тем и рычаги для будущих переговоров о прекращении огня – перед тем, как избранный президент Дональд Трамп вернется на должность в январе».