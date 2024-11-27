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Фон дер Ляйен: Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС

Ведомости

Новый созыв Еврокомиссии займется вытеснением российского сжиженного природного газа (СПГ) с рынков ЕС, что должно снизить уровень цен на энергию, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе представления программы Еврокомиссии на сессии Европарламента.

«Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей», – сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg сообщал, что из-за сокращения поставок российского газа в Европе ожидается энергетический кризис. Цены на энергоресурсы выросли на 45% в 2024 г.

Ситуация может ухудшиться, поскольку поставки газа, которые помогли пополнить резервы в 2024 г., скорее всего, уже не будут доступны в следующем году.

В сентябре страны Европейского союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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