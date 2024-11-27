Фон дер Ляйен: Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС
Новый созыв Еврокомиссии займется вытеснением российского сжиженного природного газа (СПГ) с рынков ЕС, что должно снизить уровень цен на энергию, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе представления программы Еврокомиссии на сессии Европарламента.
«Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей», – сказала она (цитата по ТАСС).
Ранее Bloomberg сообщал, что из-за сокращения поставок российского газа в Европе ожидается энергетический кризис. Цены на энергоресурсы выросли на 45% в 2024 г.
Ситуация может ухудшиться, поскольку поставки газа, которые помогли пополнить резервы в 2024 г., скорее всего, уже не будут доступны в следующем году.
В сентябре страны Европейского союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро.