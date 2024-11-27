Фон дер Ляйен: Еврокомиссия займется вытеснением российского СПГ из ЕС

В сентябре страны Европейского союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро.