Минобороны: российские войска взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции на Украине.
В целом за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в ноябре Минобороны РФ заявляло о взятии под контроль населенных пунктов Новодмитровка, Ильинка, Новоселидовка, Новоалексеевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Вознесенка, Ровнополь, Волченка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Максимовка и Антоновка в ДНР, а также населенных пунктов Копанки, Колесниковка и Першотравневое в Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.