Премьер Словакии принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

27 ноября «Ведомости» сообщили о приглашении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и других казахстанских друзей на юбилейные торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды». Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября.