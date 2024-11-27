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Премьер Словакии принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в следующем году, об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Граждане Словацкой Республики с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией. Именно поэтому я, как премьер-министр Словакии, проявляю большой интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом и с удовольствием принимаю приглашение президента РФ приехать в гости на торжество», – заявил Фицо.

22 ноября в интервью радио и телевидению Сербии политик отметил, что не боится осуждения из-за посещения парада Победы в Москве. Премьер Словакии анонсировал поездку в Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

27 ноября «Ведомости» сообщили о приглашении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и других казахстанских друзей на юбилейные торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды». Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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