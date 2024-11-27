Премьер Словакии принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в следующем году, об этом он написал на своей странице в Facebook
«Граждане Словацкой Республики с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией. Именно поэтому я, как премьер-министр Словакии, проявляю большой интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом и с удовольствием принимаю приглашение президента РФ приехать в гости на торжество», – заявил Фицо.
22 ноября в интервью радио и телевидению Сербии политик отметил, что не боится осуждения из-за посещения парада Победы в Москве. Премьер Словакии анонсировал поездку в Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.
27 ноября «Ведомости» сообщили о приглашении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и других казахстанских друзей на юбилейные торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды». Статья Путина опубликована в преддверии его встречи с Токаевым на переговорах в Астане, которые должны состояться 27–28 ноября.