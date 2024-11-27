МИД КНР назвал необоснованным сообщение о следствии в отношении министра обороны
Министерство иностранных дел (МИД) Китая считает необоснованным сообщение о том, что министр обороны Дон Цзюнь находится под следствием. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).
«В среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что доклад – это «преследование теней», – говорится в материале.
Издание отмечает, что когда в сентябре 2023 г. Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщила о расследовании в отношении бывшего министра обороны Ли Шанфу, Мао заявила, что «не в курсе ситуации». Примерно через месяц после публикации Ли был уволен на заседании высшего законодательного органа. Его также исключили из правящей Коммунистической партии из-за предполагаемой коррупции. В декабре прошлого года на пост министра обороны КНР был назначен 63-летний Дун. SCMP обращает внимание на то, что предшественник Ли – бывший министр обороны КНР Вэй Фэнхэ – также был исключен из партии по обвинению в коррупции.
27 ноября издание Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Цзюнь попал под следствие в связи с коррупционным скандалом в высшем руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
19 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в оборонной сфере страны имеются «глубинные противоречия и проблемы». По его словам, они проявляются в политике, идеологии, организации, стиле работы и дисциплине. Си подчеркнул необходимость искоренения условий, способствующих развитию коррупции.