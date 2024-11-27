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МИД КНР назвал необоснованным сообщение о следствии в отношении министра обороны

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Китая считает необоснованным сообщение о том, что министр обороны Дон Цзюнь находится под следствием. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

«В среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что доклад – это «преследование теней», – говорится в материале.

Издание отмечает, что когда в сентябре 2023 г. Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщила о расследовании в отношении бывшего министра обороны Ли Шанфу, Мао заявила, что «не в курсе ситуации». Примерно через месяц после публикации Ли был уволен на заседании высшего законодательного органа. Его также исключили из правящей Коммунистической партии из-за предполагаемой коррупции. В декабре прошлого года на пост министра обороны КНР был назначен 63-летний Дун. SCMP обращает внимание на то, что предшественник Ли – бывший министр обороны КНР Вэй Фэнхэ – также был исключен из партии по обвинению в коррупции.

27 ноября издание Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Цзюнь попал под следствие в связи с коррупционным скандалом в высшем руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

19 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в оборонной сфере страны имеются «глубинные противоречия и проблемы». По его словам, они проявляются в политике, идеологии, организации, стиле работы и дисциплине. Си подчеркнул необходимость искоренения условий, способствующих развитию коррупции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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