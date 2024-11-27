МИД КНР назвал необоснованным сообщение о следствии в отношении министра обороны

Издание отмечает, что когда в сентябре 2023 г. Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщила о расследовании в отношении бывшего министра обороны Ли Шанфу, Мао заявила, что «не в курсе ситуации». Примерно через месяц после публикации Ли был уволен на заседании высшего законодательного органа. Его также исключили из правящей Коммунистической партии из-за предполагаемой коррупции. В декабре прошлого года на пост министра обороны КНР был назначен 63-летний Дун. SCMP обращает внимание на то, что предшественник Ли – бывший министр обороны КНР Вэй Фэнхэ – также был исключен из партии по обвинению в коррупции.