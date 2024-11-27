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FT: министр обороны Китая заподозрен в коррупции

Ведомости

Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь попал под следствие в связи с коррупционным скандалом в высшем руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Дун Цзюнь, назначенный на этот пост в декабре 2023 г., находится под следствием в рамках более широкого расследования коррупции в НОАК. Таким образом, он стал третьим министром обороны, в отношении которого проводится расследование по обвинению в коррупции.

Дун сменил на посту генерала Ли Шанфу, который был отстранен от должности всего через семь месяцев работы. Ли сменил на этом посту Вэя Фэнхэ, который также оказался под следствием по обвинению в коррупции после того, как ушел в отставку.

Пока неясно, какие обвинения в коррупции предъявлены Дуну. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Расследование в отношении Дуна, по информации издания, свидетельствует о том, что председатель КНР Си Цзиньпин расширяет свое расследование коррупции в НОАК. Помимо снятия с должности двух предшественников министра обороны лидер Китая ранее снял с должности двух офицеров, возглавлявших ракетные войска НОАК и курировавших китайскую программу по созданию ядерного оружия.

FT уточняет, что, в отличие от роли министра обороны, например, в правительстве США, министр обороны в Китае не является самой влиятельной военной фигурой в китайской системе, которую возглавляют заместители председателя Центральной военной комиссии. Вместо этого министр обороны выступает в качестве международного лица НОАК.

19 июня председатель КНР Си Цзиньпин во время Яньаньской конференции по работе НОАК сообщил, что в оборонной сфере страны существуют «глубинные противоречия и проблемы». По его словам, они проявляются в политике, идеологии, организации, стиле работы и дисциплине. Си подчеркнул, что в этом отношении необходимо искоренить условия, которые способствуют развитию коррупции. Он также призвал военных чиновников выполнять обязанности перед партией и народом Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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