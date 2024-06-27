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Экс-министр обороны КНР Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии Китая

Ведомости

Коммунистическая партия Китая (КПК) исключила экс-министра обороны страны Ли Шанфу за нарушение партийной дисциплины и закона, сообщает агентство Xinhua.

«27 июня 2024 г. заседание Политбюро ЦК рассмотрело и одобрило "Отчет Центральной военной комиссии о результатах рассмотрения мнений по вопросу Ли Шанфу" и приняло решение исключить Ли из партии в соответствии с "Положением о дисциплинарных мерах Коммунистической партии Китая"», – сообщает агентство.

Согласно результатам расследования, Ли добивался неправомерных льгот в кадровом обеспечении. Он пользовался своим положением для получения выгоды и принимал крупные суммы денег, а также сам давал взятки. В публикации агентства отмечается, что Ли «поставил под угрозу дело Коммунистической партии, национальной обороны страны и армии». До этого Центральная военная комиссия страны приняла решение лишить экс-министра обороны генеральского звания.

В октябре прошлого года Ли сняли с должности министра обороны, тогда причины отставки не уточнялись. До этого Ли не появлялся на публике с 29 августа. В сентябре агентство Reuters сообщило, что он находится под следствием – его подозревали в коррупции при закупках военной техники. Подробности расследования не раскрывались. По данным агентства, помимо министра, по делу также проходят восемь высокопоставленных чиновников отдела закупок китайской армии, которым Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 г.

19 июня председатель КНР Си Цзиньпин во время Яньаньской конференции по работе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщил, что в оборонной сфере страны существуют «глубинные противоречия и проблемы». По его словам, они проявляются в политике, идеологии, организации, стиле работы и дисциплине. Си подчеркнул, что в этом отношении необходимо искоренить условия, которые способствуют развитию коррупции. Он также призвал военных чиновников выполнять обязанности перед партией и народом Китая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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