Экс-министр обороны КНР Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии Китая
Коммунистическая партия Китая (КПК) исключила экс-министра обороны страны Ли Шанфу за нарушение партийной дисциплины и закона, сообщает агентство Xinhua.
«27 июня 2024 г. заседание Политбюро ЦК рассмотрело и одобрило "Отчет Центральной военной комиссии о результатах рассмотрения мнений по вопросу Ли Шанфу" и приняло решение исключить Ли из партии в соответствии с "Положением о дисциплинарных мерах Коммунистической партии Китая"», – сообщает агентство.
Согласно результатам расследования, Ли добивался неправомерных льгот в кадровом обеспечении. Он пользовался своим положением для получения выгоды и принимал крупные суммы денег, а также сам давал взятки. В публикации агентства отмечается, что Ли «поставил под угрозу дело Коммунистической партии, национальной обороны страны и армии». До этого Центральная военная комиссия страны приняла решение лишить экс-министра обороны генеральского звания.
В октябре прошлого года Ли сняли с должности министра обороны, тогда причины отставки не уточнялись. До этого Ли не появлялся на публике с 29 августа. В сентябре агентство Reuters сообщило, что он находится под следствием – его подозревали в коррупции при закупках военной техники. Подробности расследования не раскрывались. По данным агентства, помимо министра, по делу также проходят восемь высокопоставленных чиновников отдела закупок китайской армии, которым Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 г.
19 июня председатель КНР Си Цзиньпин во время Яньаньской конференции по работе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщил, что в оборонной сфере страны существуют «глубинные противоречия и проблемы». По его словам, они проявляются в политике, идеологии, организации, стиле работы и дисциплине. Си подчеркнул, что в этом отношении необходимо искоренить условия, которые способствуют развитию коррупции. Он также призвал военных чиновников выполнять обязанности перед партией и народом Китая.