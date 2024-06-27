Экс-министр обороны КНР Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии Китая

В октябре прошлого года Ли сняли с должности министра обороны, тогда причины отставки не уточнялись. До этого Ли не появлялся на публике с 29 августа. В сентябре агентство Reuters сообщило, что он находится под следствием – его подозревали в коррупции при закупках военной техники. Подробности расследования не раскрывались. По данным агентства, помимо министра, по делу также проходят восемь высокопоставленных чиновников отдела закупок китайской армии, которым Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 г.