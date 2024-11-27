Захарова назвала условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD
Россия готова выдать аккредитации новым сотрудникам немецкой медиагруппы ARD в случае, если власти Германии создадут нормальные условия для работы российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель МИД напомнила о принципах свободы слова и свободы СМИ, которые нарушаются немецкими властями.
Захарова также добавила, что корреспонденты ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию. Мера принята в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Германии.
27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение наказанием за правду и профессионализм, отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.