Захарова назвала условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD

27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение наказанием за правду и профессионализм, отметив, что корпункт закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.