РФ вышлет корреспондентов немецкой ARD в ответ на закрытие бюро «Первого канала»Захарова пообещала аккредитации новым сотрудникам, если власти ФРГ создадут условия для работы журналистов из РФ
Корреспонденты московского представительства немецкой медиагруппы ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию. Мера принята в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Германии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, из России должны будут уехать корреспондент Франк Айшман и оператор Свен Феллер.
«Немецким корреспондентам в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки», – сказала Захарова, добавив, что РФ предпринимала «конкретные практические шаги, чтобы не допустить такого развития ситуации».
27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение наказанием за правду и профессионализм и утверждает, что канал закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.
В марте Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщала, что местные интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».
С началом спецоперации на Украине Евросоюз установил широкий спектр санкций против России, которые затронули и российские СМИ. В рамках шестого пакета, принятого в июне 2022 г., были введены ограничения на трансляцию телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». В декабре, с введением девятого пакета, европейские государства отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».