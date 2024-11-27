РФ вышлет корреспондентов немецкой ARD в ответ на закрытие бюро «Первого канала»

С началом спецоперации на Украине Евросоюз установил широкий спектр санкций против России, которые затронули и российские СМИ. В рамках шестого пакета, принятого в июне 2022 г., были введены ограничения на трансляцию телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». В декабре, с введением девятого пакета, европейские государства отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».