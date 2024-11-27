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РФ вышлет корреспондентов немецкой ARD в ответ на закрытие бюро «Первого канала»

Захарова пообещала аккредитации новым сотрудникам, если власти ФРГ создадут условия для работы журналистов из РФ
Ведомости

Корреспонденты московского представительства немецкой медиагруппы ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию. Мера принята в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Германии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, из России должны будут уехать корреспондент Франк Айшман и оператор Свен Феллер.

«Немецким корреспондентам в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки», – сказала Захарова, добавив, что РФ предпринимала «конкретные практические шаги, чтобы не допустить такого развития ситуации».

27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. Канал назвал решение наказанием за правду и профессионализм и утверждает, что канал закрывают из-за его несоответствия политическому курсу Германии.

В марте Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщала, что местные интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала».

С началом спецоперации на Украине Евросоюз установил широкий спектр санкций против России, которые затронули и российские СМИ. В рамках шестого пакета, принятого в июне 2022 г., были введены ограничения на трансляцию телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». В декабре, с введением девятого пакета, европейские государства отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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