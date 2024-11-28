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В Мексике предупредили Трампа о последствиях увеличения пошлин

Ведомости

Угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады обойдется экономике США в 400 000 рабочих мест и приведет к росту цен для американских потребителей. Об этом заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, пишет Bloomberg.

Эбрард сказал, что новые тарифы в основном ударят по американским автомобильным компаниям, работающим в Мексике, включая General Motors Co. и Ford Motor Co., которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.

«По нашим оценкам, средняя цена этих автомобилей вырастет на $3000 за единицу», – отметил он на совместной пресс-конференции с президентом Клаудией Шейнбаум.

Шейнбаум заявила, что ее правительство находится в процессе разработки деталей собственных ответных тарифов.

«Мы должны действовать шаг за шагом и рассматривать разные сценарии. У нас должен быть краткосрочный и долгосрочный план», – сказала она.

Шейнбаум добавила, что даже с учетом последней риторики Трампа она не ожидает, что США ограничат свою роль в мексиканской экономике. Она также сказала, что у Мексики хорошие отношения с Китаем, несмотря на то что страна стремится сократить импорт из КНР.

Трамп вечером 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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