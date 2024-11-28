В Мексике предупредили Трампа о последствиях увеличения пошлин
Угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады обойдется экономике США в 400 000 рабочих мест и приведет к росту цен для американских потребителей. Об этом заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, пишет Bloomberg.
Эбрард сказал, что новые тарифы в основном ударят по американским автомобильным компаниям, работающим в Мексике, включая General Motors Co. и Ford Motor Co., которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.
«По нашим оценкам, средняя цена этих автомобилей вырастет на $3000 за единицу», – отметил он на совместной пресс-конференции с президентом Клаудией Шейнбаум.
Шейнбаум заявила, что ее правительство находится в процессе разработки деталей собственных ответных тарифов.
«Мы должны действовать шаг за шагом и рассматривать разные сценарии. У нас должен быть краткосрочный и долгосрочный план», – сказала она.
Шейнбаум добавила, что даже с учетом последней риторики Трампа она не ожидает, что США ограничат свою роль в мексиканской экономике. Она также сказала, что у Мексики хорошие отношения с Китаем, несмотря на то что страна стремится сократить импорт из КНР.
Трамп вечером 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.