Шойгу: «ядерный зонтик» РФ распространяется на ОДКБ
Согласно новой доктрине, «ядерный зонтик» России распространяется на страны ОДКБ (организации договора о коллективной безопасности). Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
Шойгу напомнил, что и в старой доктрине этот «зонтик» предусматривался, в том числе для союзников РФ. В новой доктрине речь в первую очередь идет о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, которое касается Белоруссии – о том, что «когда на страну осуществляется агрессия обычными вооружениями, и когда возникает угроза самому существованию», то же самое «теперь распространяется и на Белоруссию».
«Вообще сама по себе доктрина, она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение: спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано», – подчеркнул Шойгу.
19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.
В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. «Ведомости» отмечали, что ранее в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты.