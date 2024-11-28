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Шойгу: «ядерный зонтик» РФ распространяется на ОДКБ

Ведомости

Согласно новой доктрине, «ядерный зонтик» России распространяется на страны ОДКБ (организации договора о коллективной безопасности). Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу напомнил, что и в старой доктрине этот «зонтик» предусматривался, в том числе для союзников РФ. В новой доктрине речь в первую очередь идет о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, которое касается Белоруссии – о том, что «когда на страну осуществляется агрессия обычными вооружениями, и когда возникает угроза самому существованию», то же самое «теперь распространяется и на Белоруссию».

«Вообще сама по себе доктрина, она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение: спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано», – подчеркнул Шойгу.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.

В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. «Ведомости» отмечали, что ранее в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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