Шойгу: «ядерный зонтик» РФ распространяется на ОДКБ

Шойгу напомнил, что и в старой доктрине этот «зонтик» предусматривался, в том числе для союзников РФ. В новой доктрине речь в первую очередь идет о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, которое касается Белоруссии – о том, что «когда на страну осуществляется агрессия обычными вооружениями, и когда возникает угроза самому существованию», то же самое «теперь распространяется и на Белоруссию».