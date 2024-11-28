Названа дата проведения досрочных выборов президента Абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля, передает информационное агентство «Апсныпресс» в Telegram.
Решение принято депутатами парламента на заседании 28 ноября. 22 ноября пост президента республики покинул Аслан Бжания, политик уехал из страны. Он аргументировал свое решение предотвращением обострения ситуации. По его словам, во время протестов оппозиции обстановка накалялась и могла закончиться катастрофой.
Акции протеста начались в Абхазии 12 ноября оппозиционерами, выступившими против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
27 ноября «Ведомости» писали о новых условиях оппозиции в Абхазии по инвестсоглашению с Россией, которое станет возможным после президентских выборов в феврале. Компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС.