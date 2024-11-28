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Названа дата проведения досрочных выборов президента Абхазии

Ведомости

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля, передает информационное агентство «Апсныпресс» в Telegram.

Решение принято депутатами парламента на заседании 28 ноября. 22 ноября пост президента республики покинул Аслан Бжания, политик уехал из страны. Он аргументировал свое решение предотвращением обострения ситуации. По его словам, во время протестов оппозиции обстановка накалялась и могла закончиться катастрофой.

Акции протеста начались в Абхазии 12 ноября оппозиционерами, выступившими против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

27 ноября «Ведомости» писали о новых условиях оппозиции в Абхазии по инвестсоглашению с Россией, которое станет возможным после президентских выборов в феврале. Компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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