Названа дата проведения досрочных выборов президента Абхазии

27 ноября «Ведомости» писали о новых условиях оппозиции в Абхазии по инвестсоглашению с Россией, которое станет возможным после президентских выборов в феврале. Компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС.