Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Кобахидзе

Ведомости

Парламент Грузии утвердил правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе («Грузинская мечта»). Это следует из трансляции заседания на сайте парламента.

Доверие правительству выразили 84 депутата. Голосов «против» не было, поскольку оппозиция не участвует в заседаниях в связи с несогласием с результатами парламентских выборов.

25 ноября Кобахидзе, до этого уже работавший в должности премьера, заявил, что в новом составе будет три новых министра. Внешнеполитическое ведомство возглавит Мака Бочоришвили, министерство юстиции – Анри Оханашвили, министерство окружающей среды и сельского хозяйства – Давид Сонгулашвили.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы. Выборы президента Грузии планируются 14 декабря.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных