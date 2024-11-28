Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Кобахидзе
Парламент Грузии утвердил правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе («Грузинская мечта»). Это следует из трансляции заседания на сайте парламента.
Доверие правительству выразили 84 депутата. Голосов «против» не было, поскольку оппозиция не участвует в заседаниях в связи с несогласием с результатами парламентских выборов.
25 ноября Кобахидзе, до этого уже работавший в должности премьера, заявил, что в новом составе будет три новых министра. Внешнеполитическое ведомство возглавит Мака Бочоришвили, министерство юстиции – Анри Оханашвили, министерство окружающей среды и сельского хозяйства – Давид Сонгулашвили.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы. Выборы президента Грузии планируются 14 декабря.