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Совет коллективной безопасности ОДКБ подписал заявление к 80-летию Победы

Ведомости

По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане подписан пакет документов, в частности, заявление в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Участники сессии подчеркнули, что долг победивших нацизм стран – сохранить правду об общей борьбе за освобождение мира, не допустить «рецидивов идеологии ненависти», экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве. Подписанты отвергли и осудили любой пересмотр исторического значения Победы, искажение итогов Второй мировой войны, «включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны антигитлеровской коалиции», а также акцентировали важность итогов Нюрнбергского процесса.

«Отмечаем безальтернативность формирования устойчивого многополярного миропорядка на основе культурно-цивилизационного многообразия современного мира, естественного права народов самим определять пути и модели развития», – говорится в заявлении.

8 октября главы стран Содружества Независимых Государств приняли обращение к мировой общественности по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В обращении страны СНГ призывают не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма, а также пресекать попытки начать новую мировую войну.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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