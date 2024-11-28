Совет коллективной безопасности ОДКБ подписал заявление к 80-летию Победы
По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане подписан пакет документов, в частности, заявление в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Участники сессии подчеркнули, что долг победивших нацизм стран – сохранить правду об общей борьбе за освобождение мира, не допустить «рецидивов идеологии ненависти», экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве. Подписанты отвергли и осудили любой пересмотр исторического значения Победы, искажение итогов Второй мировой войны, «включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны антигитлеровской коалиции», а также акцентировали важность итогов Нюрнбергского процесса.
«Отмечаем безальтернативность формирования устойчивого многополярного миропорядка на основе культурно-цивилизационного многообразия современного мира, естественного права народов самим определять пути и модели развития», – говорится в заявлении.
8 октября главы стран Содружества Независимых Государств приняли обращение к мировой общественности по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В обращении страны СНГ призывают не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма, а также пресекать попытки начать новую мировую войну.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.