Страны СНГ приняли обращение к мировому сообществу по случаю 80-летия Победы
Главы стран Содружества Независимых Государств приняли обращение к мировой общественности по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в исполкоме СНГ.
Обращение представил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В документе отмечается, что тяжелейшая из войн в истории человечества завершилась в мае 1945 г. благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов. В обращении страны СНГ призывают не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма, а также пресекать попытки начать новую мировую войну.
Документ был принят во время встречи глав государств в широком формате. В рамках работы в узком составе президент России Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «В странах Содружества это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом», – отметил глава государства.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. Еще в сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.