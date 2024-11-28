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Страны ОДКБ призвали к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, следует из декларации, принятой по итогам саммита ОДКБ в Астане.

Государства отметили «глубокую озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта» и призвали к устойчивому прекращению боевых действий.

Члены организации сослались на международно-правовые основы, включая Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Арабскую мирную инициативу. Отдельным тезисом выделили необходимость создания условий для урегулирования конфликта и подчеркнули важность доставки гуманитарной помощи.

Израильская армия и ливанское движение «Хезболла» 27 ноября в 4:00 по местному времени (5:00 мск) прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.

При этом, как пишет Times of Israel, соглашение о прекращении огня в Ливане одобрили 10 членов израильского кабинета министров, против проголосовал лишь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Сразу после голосования он назвал перемирие с «Хезболлой» исторической ошибкой. Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы», и пригрозил, что если группировка нарушит его, то израильская армия продолжит наносить по ней удары. После заключения перемирия Израиль сосредоточится на «иранской угрозе», а также увеличит силы для борьбы с палестинской группировкой «Хамас», сказал он.

25 ноября ливанская газета An Nahar сообщила, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов. Позже израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США сообщили, что правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». Отмечалось, что решение было принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства и о прекращении огня может быть объявлено в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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