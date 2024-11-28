Страны ОДКБ призвали к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

При этом, как пишет Times of Israel, соглашение о прекращении огня в Ливане одобрили 10 членов израильского кабинета министров, против проголосовал лишь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Сразу после голосования он назвал перемирие с «Хезболлой» исторической ошибкой. Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы», и пригрозил, что если группировка нарушит его, то израильская армия продолжит наносить по ней удары. После заключения перемирия Израиль сосредоточится на «иранской угрозе», а также увеличит силы для борьбы с палестинской группировкой «Хамас», сказал он.