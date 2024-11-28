Страны ОДКБ призвали к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, следует из декларации, принятой по итогам саммита ОДКБ в Астане.
Государства отметили «глубокую озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта» и призвали к устойчивому прекращению боевых действий.
Члены организации сослались на международно-правовые основы, включая Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Арабскую мирную инициативу. Отдельным тезисом выделили необходимость создания условий для урегулирования конфликта и подчеркнули важность доставки гуманитарной помощи.
Израильская армия и ливанское движение «Хезболла» 27 ноября в 4:00 по местному времени (5:00 мск) прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.
При этом, как пишет Times of Israel, соглашение о прекращении огня в Ливане одобрили 10 членов израильского кабинета министров, против проголосовал лишь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Сразу после голосования он назвал перемирие с «Хезболлой» исторической ошибкой. Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы», и пригрозил, что если группировка нарушит его, то израильская армия продолжит наносить по ней удары. После заключения перемирия Израиль сосредоточится на «иранской угрозе», а также увеличит силы для борьбы с палестинской группировкой «Хамас», сказал он.
25 ноября ливанская газета An Nahar сообщила, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов. Позже израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США сообщили, что правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». Отмечалось, что решение было принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства и о прекращении огня может быть объявлено в ближайшее время.