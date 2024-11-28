Путин допустил участие России в строительстве АЭС в Казахстане

Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС. 6 октября 2024 г. в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%).