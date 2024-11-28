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Путин допустил участие России в строительстве АЭС в Казахстане

Ведомости

Участие России в строительстве АЭС в Казахстане возможно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Мы подсветили достоинства "Росатома" в этом контексте, но Казахстан вправе сам выбирать технологические и финансовые решения», – сообщил президент.

Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС. 6 октября 2024 г. в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%).

Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд. Согласно информации с сайта правительства страны, Астана рассматривает в качестве участников потенциального тендера компании, уже эксплуатирующие реакторы поколения III+ собственной разработки.

Кроме отечественного «Росатома» это Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Électricité de France (EdF, Франция). Американские компании GE-Hitachi и Nuscale были отклонены казахстанскими властями, так как на момент начала рассмотрения вопроса не имели опыта промышленной эксплуатации своих проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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