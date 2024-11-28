Путин допустил участие России в строительстве АЭС в Казахстане
Участие России в строительстве АЭС в Казахстане возможно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
«Мы подсветили достоинства "Росатома" в этом контексте, но Казахстан вправе сам выбирать технологические и финансовые решения», – сообщил президент.
Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС. 6 октября 2024 г. в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%).
Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд. Согласно информации с сайта правительства страны, Астана рассматривает в качестве участников потенциального тендера компании, уже эксплуатирующие реакторы поколения III+ собственной разработки.
Кроме отечественного «Росатома» это Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Électricité de France (EdF, Франция). Американские компании GE-Hitachi и Nuscale были отклонены казахстанскими властями, так как на момент начала рассмотрения вопроса не имели опыта промышленной эксплуатации своих проектов.