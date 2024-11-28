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МИД Израиля назвал условия для прекращения войны в Газе

Ведомости

Израиль прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в ходе визита в Прагу.

«Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трех целей – возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения "Хамас" и устранения угрозы безопасности Израиля», – сказал он (цитата по Ceske Noviny).

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.

Утром 27 ноября этого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболла» прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.

Боевые действия продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.

Востоковед Руслан Сулейманов говорил «Ведомостям», что «Хезболле» нужно соглашение о прекращении огня с Израилем для перегруппировки сил, пополнения командного состава и складов вооружений. После гибели лидера движения Хасана Насраллы у «Хезболлы» наступил поворотный момент – группировка должна решить, будет ли в прежнем виде вести теневую войну с Израилем или сконцентрирует все усилия на внутриливанских делах для укрепления своих пошатнувших позиций в стране.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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