МИД Израиля назвал условия для прекращения войны в Газе
Израиль прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в ходе визита в Прагу.
«Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трех целей – возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения "Хамас" и устранения угрозы безопасности Израиля», – сказал он (цитата по Ceske Noviny).
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.
Утром 27 ноября этого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболла» прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.
Боевые действия продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.
Востоковед Руслан Сулейманов говорил «Ведомостям», что «Хезболле» нужно соглашение о прекращении огня с Израилем для перегруппировки сил, пополнения командного состава и складов вооружений. После гибели лидера движения Хасана Насраллы у «Хезболлы» наступил поворотный момент – группировка должна решить, будет ли в прежнем виде вести теневую войну с Израилем или сконцентрирует все усилия на внутриливанских делах для укрепления своих пошатнувших позиций в стране.