Израиль поразил свыше 12 000 целей «Хезболлы» за 14 месяцев
Израильские военные поразили более 12 500 целей ливанской группировки «Хезболла» с октября 2023 г., сообщили в армии Израиля (ЦАХАЛ).
«На севере страны было поражено более 12 500 террористических объектов “Хезболлы”, включая более 1600 военных командных центров и более 1000 складов оружия», – говорится в сообщении.
Самолеты израильских ВВС за два месяца боев были подняты в небо 11 000 раз для ударов по Ливану. Военно-морские силы Израиля провели более 25 000 рейдов.
За год было ликвидировано более 2500 членов ливанской группировки. Среди них лидер движения Хассан Насралла и 13 высокопоставленных членов руководства «Хезболлы», 22 командира взводов, 63 командира роты, 27 командиров батальонов, 24 командира бригад, а также четыре командира дивизий «Хезболлы».
Утром 27 ноября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболла» прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден. Боевые действия продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля.
При этом 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар по южной части Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».