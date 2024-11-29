Израиль поразил свыше 12 000 целей «Хезболлы» за 14 месяцев

Утром 27 ноября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболла» прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден. Боевые действия продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля.