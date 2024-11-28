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Армия Израиля нанесла авиаудар по объекту в южной части Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по южной части Ливана, где, как утверждается, была зафиксирована активность движения «Хезболла», сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Это произошло спустя два дня после того, как Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном.

«Сегодня силы ЦАХАЛ идентифицировали двух боевиков. Они прибыли к террористической инфраструктуре на юге Ливана, откуда за последний месяц по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Чтобы предотвратить угрозу, боевиков атаковал самолет», – говорится в заявлении армии.

28 ноября армия Ливана сообщила, что Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.

Боевые действия между Израилем и Ливаном продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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