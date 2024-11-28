Армия Израиля нанесла авиаудар по объекту в южной части Ливана
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по южной части Ливана, где, как утверждается, была зафиксирована активность движения «Хезболла», сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Это произошло спустя два дня после того, как Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном.
«Сегодня силы ЦАХАЛ идентифицировали двух боевиков. Они прибыли к террористической инфраструктуре на юге Ливана, откуда за последний месяц по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Чтобы предотвратить угрозу, боевиков атаковал самолет», – говорится в заявлении армии.
28 ноября армия Ливана сообщила, что Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.
Боевые действия между Израилем и Ливаном продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.