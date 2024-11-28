Армия Ливана: Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня
Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Об этом сообщает портал MTV Lebanon со ссылкой на заявление ливанской армии.
«Израильский противник <...> нарушил воздушное пространство и обстреливал территорию Ливана из различных видов оружия. Армейское командование следит за нарушениями в координации с властями», – говорится в сообщении армии.
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы Армии обороны Израиля, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.
Президент США Джо Байден сообщал, что соглашение о прекращении огня было достигнуто по инициативе Вашингтона. Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его содействие в достижении этого соглашения.
Боевые действия между Израилем и Ливаном продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.