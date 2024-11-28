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Армия Ливана: Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня

Ведомости

Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня после вступления его в силу. Об этом сообщает портал MTV Lebanon со ссылкой на заявление ливанской армии.

«Израильский противник <...> нарушил воздушное пространство и обстреливал территорию Ливана из различных видов оружия. Армейское командование следит за нарушениями в координации с властями», – говорится в сообщении армии.

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы Армии обороны Израиля, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.

Президент США Джо Байден сообщал, что соглашение о прекращении огня было достигнуто по инициативе Вашингтона. Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его содействие в достижении этого соглашения.

Боевые действия между Израилем и Ливаном продолжались с конца сентября этого года, но взаимные обстрелы начались еще в октябре 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда ливанская «Хезболла» поддержала палестинское движение и проводила обстрелы северных районов еврейского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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