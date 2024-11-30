Министр обороны отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Правительству РФ было поручено обеспечить реализацию мер, направленных на профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровый резерв, к 1 января 2025 г. Претенденты в реестр будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню, отчитываться о доходах и проходить иные проверки.