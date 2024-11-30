Министр обороны отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отменил своим решением два приказа Минобороны, в том числе положение о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Приказ министра опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Приказываю признать утратившими силу приказы министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны РФ", от 23 ноября 2017 г. № 698 "О внесении изменений в приказ Министра обороны РФ от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны РФ”, – говорится в документе.
Согласно пояснительной записке к документу, приказ предлагалось признать утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.
В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Правительству РФ было поручено обеспечить реализацию мер, направленных на профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровый резерв, к 1 января 2025 г. Претенденты в реестр будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню, отчитываться о доходах и проходить иные проверки.