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Министр обороны отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отменил своим решением два приказа Минобороны, в том числе положение о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Приказ министра опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Приказываю признать утратившими силу приказы министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны РФ", от 23 ноября 2017 г. № 698 "О внесении изменений в приказ Министра обороны РФ от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны РФ”, – говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к документу, приказ предлагалось признать утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Правительству РФ было поручено обеспечить реализацию мер, направленных на профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровый резерв, к 1 января 2025 г. Претенденты в реестр будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню, отчитываться о доходах и проходить иные проверки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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