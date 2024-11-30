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Канцлер Австрии допустил визит в Москву после снижения боевой активности

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что может посетить Москву и Киев, но только при условии снижения военной активности. Об этом он заявил в интервью газете Der Standard.

«Я думаю, это имеет смысл, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого выездная дипломатия проблематична, поскольку может показаться, что ее используют для оправдания действий», – сказал политик, отвечая на вопрос о его планах посетить Киев и Москву.

Нехаммер ранее на этой неделе в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Канцлер сказал Der Standard, что Трамп был хорошо подготовлен к этому разговору и он «знает и ценит» Австрию. С президентом РФ Владимиром Путиным австрийский политик последний раз говорил в 2022 г. – после этого, по его словам, «больше не было временных окон, в которых имело бы смысл позвонить», поскольку Россия «постоянно находилась в режиме нападения».

Говоря о своих ожиданиях в контексте развития российско-украинского конфликта, Нехаммер также указал, что Киев должен иметь возможность «говорить с Россией на равных». Евросоюз и весь Запад должны поддержать Украину, подчеркнул политик.

9 апреля 2022 г. Нехаммер был в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине. В том же месяце Путин и Нехаммер провели переговоры в резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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