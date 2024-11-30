Канцлер Австрии допустил визит в Москву после снижения боевой активности
Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что может посетить Москву и Киев, но только при условии снижения военной активности. Об этом он заявил в интервью газете Der Standard.
«Я думаю, это имеет смысл, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого выездная дипломатия проблематична, поскольку может показаться, что ее используют для оправдания действий», – сказал политик, отвечая на вопрос о его планах посетить Киев и Москву.
Нехаммер ранее на этой неделе в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Канцлер сказал Der Standard, что Трамп был хорошо подготовлен к этому разговору и он «знает и ценит» Австрию. С президентом РФ Владимиром Путиным австрийский политик последний раз говорил в 2022 г. – после этого, по его словам, «больше не было временных окон, в которых имело бы смысл позвонить», поскольку Россия «постоянно находилась в режиме нападения».
Говоря о своих ожиданиях в контексте развития российско-украинского конфликта, Нехаммер также указал, что Киев должен иметь возможность «говорить с Россией на равных». Евросоюз и весь Запад должны поддержать Украину, подчеркнул политик.
9 апреля 2022 г. Нехаммер был в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине. В том же месяце Путин и Нехаммер провели переговоры в резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.