Канцлер Австрии допустил визит в Москву после снижения боевой активности

Нехаммер ранее на этой неделе в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Канцлер сказал Der Standard, что Трамп был хорошо подготовлен к этому разговору и он «знает и ценит» Австрию. С президентом РФ Владимиром Путиным австрийский политик последний раз говорил в 2022 г. – после этого, по его словам, «больше не было временных окон, в которых имело бы смысл позвонить», поскольку Россия «постоянно находилась в режиме нападения».