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Австрия готова стать посредником в переговорах России и Украины

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает ORF со ссылкой на пресс-службу австрийского канцлера.

Как сообщает пресс-служба, избранный президент США заинтересован в прекращении российско-украинского конфликта.

Кроме того, Нехаммер и Трамп договорились о взаимном сотрудничестве США и Австрии с первого дня прихода новой администрации к власти.

Нехаммер также поздравил Трампа с победой на американских президентских выборах 5 ноября.

29 октября посол Саудовской Аравии в России Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявил, что королевство готово быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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