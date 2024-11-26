Австрия готова стать посредником в переговорах России и Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает ORF со ссылкой на пресс-службу австрийского канцлера.
Как сообщает пресс-служба, избранный президент США заинтересован в прекращении российско-украинского конфликта.
Кроме того, Нехаммер и Трамп договорились о взаимном сотрудничестве США и Австрии с первого дня прихода новой администрации к власти.
Нехаммер также поздравил Трампа с победой на американских президентских выборах 5 ноября.
29 октября посол Саудовской Аравии в России Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявил, что королевство готово быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.