Австрия готова стать посредником в переговорах России и Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности страны стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает ORF со ссылкой на пресс-службу австрийского канцлера.