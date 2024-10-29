Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах России и Украины
Саудовская Аравия готова быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил ТАСС посол королевства в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.
«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», – уточнил дипломат.
По его словам, инициативы Саудовской Аравии по обмену пленными между Россией и Украиной и заключенными между Москвой и западными странами приносят хорошие результаты. Взаимодействие между Москвой и Киевом демонстрирует значительную динамику на всех уровнях, отметил посол.
18 октября Минобороны сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.