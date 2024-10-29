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Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах России и Украины

Ведомости

Саудовская Аравия готова быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил ТАСС посол королевства в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», – уточнил дипломат.

По его словам, инициативы Саудовской Аравии по обмену пленными между Россией и Украиной и заключенными между Москвой и западными странами приносят хорошие результаты. Взаимодействие между Москвой и Киевом демонстрирует значительную динамику на всех уровнях, отметил посол.

18 октября Минобороны сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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