Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах России и Украины

По его словам, инициативы Саудовской Аравии по обмену пленными между Россией и Украиной и заключенными между Москвой и западными странами приносят хорошие результаты. Взаимодействие между Москвой и Киевом демонстрирует значительную динамику на всех уровнях, отметил посол.