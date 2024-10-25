Москалькова обменялась с омбудсменом Украины письмами военнопленных

Москалькова говорила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военных, находящихся в плену. Российский омбудсмен летом просила Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Он заявлял, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.