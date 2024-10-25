Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Москалькова обменялась с омбудсменом Украины письмами военнопленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время командировки в Доху обменялась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом письмами, написанными российскими и украинскими военнопленными. Об этом она сообщила в своем Telegam-канале.

Обмен письмами произошел при посредничестве Катара. Российский и украинский омбудсмены договорились о взаимном содействии компетентным органам в ускорении обмена пленными.

18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине были переданы 95 украинских военных. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.

Москалькова говорила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военных, находящихся в плену. Российский омбудсмен летом просила Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Он заявлял, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных