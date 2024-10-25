Москалькова обменялась с омбудсменом Украины письмами военнопленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время командировки в Доху обменялась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом письмами, написанными российскими и украинскими военнопленными. Об этом она сообщила в своем Telegam-канале.
Обмен письмами произошел при посредничестве Катара. Российский и украинский омбудсмены договорились о взаимном содействии компетентным органам в ускорении обмена пленными.
18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине были переданы 95 украинских военных. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военных также стали ОАЭ.
Москалькова говорила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военных, находящихся в плену. Российский омбудсмен летом просила Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Он заявлял, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.