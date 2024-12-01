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Медведев: визит руководства ЕС в Киев говорит об их желании продолжать конфликт

Ведомости

Поездка в Киев нового руководства Евросоюза в первый же день их работы говорит об их настрое на продолжение конфликта, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в своем аккаунте в X.

«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобский “главный дипломат ЕС” [Кая] Каллас в свой первый рабочий день приезжают в Киев. Это показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» – написал Медведев на английском языке.

1 декабря в украинскую столицу прибыли экс-премьер Португалии, председатель Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Их визит направлен на то, чтобы «продемонстрировать неизменность поддержки Украины со стороны ЕС», писал «Униан».

«Во время моего первого визита с момента вступления в должность мое послание четкое: Европейский союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне. Мы сделаем для этого все возможное», – приводит Bild слова Каллас.

В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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