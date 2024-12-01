Медведев: визит руководства ЕС в Киев говорит об их желании продолжать конфликт
Поездка в Киев нового руководства Евросоюза в первый же день их работы говорит об их настрое на продолжение конфликта, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в своем аккаунте в X.
«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобский “главный дипломат ЕС” [Кая] Каллас в свой первый рабочий день приезжают в Киев. Это показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» – написал Медведев на английском языке.
1 декабря в украинскую столицу прибыли экс-премьер Португалии, председатель Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Их визит направлен на то, чтобы «продемонстрировать неизменность поддержки Украины со стороны ЕС», писал «Униан».
«Во время моего первого визита с момента вступления в должность мое послание четкое: Европейский союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне. Мы сделаем для этого все возможное», – приводит Bild слова Каллас.
В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля.