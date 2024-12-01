Вучич: попытки выдавить Россию из Сирии ведут к росту напряженности
Попытки выдавить Россию из Сирии и со Средиземного моря обостряют геополитическую напряженность и ведут ситуацию в мире в неблагоприятном направлении, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Это сумасшествие, как видите, продолжается, пытаются полностью устранить российское влияние на Средиземном море, в Сирии. Абсолютно ясно, о чем идет речь, сейчас у них (оппонентов РФ – ред.) это хорошо получается, русские пытаются это остановить, посмотрим, как пойдет», – сказал Вучич в обращении к гражданам (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил об угрозах избранного президента США Дональда Трампа в адрес БРИКС, подчеркнув, что «все идет в неблагоприятном направлении». 30 ноября Трамп заявил, что в отношении стран объединения будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы.
С 27 ноября сирийская оппозиция в лице боевиков, связанных с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийской армии содействуют Вооруженные силы России. По данным российского Центра по примирению, 28 и 30 ноября было уничтожено около 600 боевиков.