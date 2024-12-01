Асад пообещал победить терроризм в Сирии
Сирия победит терроризм, заверил президент страны Башар Асад в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента частично признанной республики Абхазия Бадрой Гумбой. Слова сирийского лидера привела его канцелярия.
«Асад подчеркнул, что терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров», – говорится в сообщении.
С 27 ноября сирийская оппозиция в лице боевиков, связанных с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры», сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк. 29 ноября он сообщил, что за сутки ВКС России уничтожили не менее 200 боевиков.
1 декабря стало известно, что подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.