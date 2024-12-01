Асад пообещал победить терроризм в Сирии

С 27 ноября сирийская оппозиция в лице боевиков, связанных с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.