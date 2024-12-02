По итогам выборов в Румынии в парламент прошли семь партий
Семь политических партий преодолели избирательный порог и прошли в парламент Румынии. Об этом сообщает телеканал Stirilepro со ссылкой на данные Центризбиркома после подсчета более 97% протоколов.
В сенат таким образом войдут Социал-демократическая партия (СДП), у которой 23,29% голосов, «Альянс за объединение румын» (AUR) – 17,92%, Национально-либеральная партия (НЛП) – 14,62%, «Союз спасения Румынии» (USR) – 11,73%, партия «Спасите Румынию S.O.S» (S.O.S RO) – 7,35%, Демократический союз венгров Румынии (UDMR) – 6,66% и Партия молодых людей (POT) – 6,01%.
Телеканал уточняет, что на выборы пришли почти 9,5 млн румын. Этот показатель гораздо выше, чем в 2020 г., когда явка едва превысила 30%.