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Матвиенко не исключила начала переговоров по Украине в 2025 году

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в 2025 г. довольно высока вероятность попытки переговоров России с новым руководством США по ситуации на Украине. Об этом она заявила в интервью газете «Аргументы и факты».

По ее словам, избранный президент США Дональд Трамп хоть и стал в меньшей степени касаться украинского вопроса, все же не оставляет эту тему. Подтверждение тому – недавнее назначение спецпосланника по Украине, бывшего помощника по национальной безопасности Кита Келлога.

Матвиенко считает, что администрация действующего президента Джо Байдена форсированно проводит серьезную эскалацию, что с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах.

27 ноября Трамп выбрал 80-летнего бывшего советника по нацбезопасности, своего вице-президента во время первого срока Майка Пенса Джеймса Кита Келлога спецпосланником США по Украине. Келлог – бывший военный, участвовал во Вьетнамской войне, во вторжении США в Панаму и в Первой войне в Персидском заливе. Госчиновником стал в период первого президентства Трампа в 2017 г. Келлог критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь этой стране. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня. Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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