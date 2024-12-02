Матвиенко не исключила начала переговоров по Украине в 2025 году

27 ноября Трамп выбрал 80-летнего бывшего советника по нацбезопасности, своего вице-президента во время первого срока Майка Пенса Джеймса Кита Келлога спецпосланником США по Украине. Келлог – бывший военный, участвовал во Вьетнамской войне, во вторжении США в Панаму и в Первой войне в Персидском заливе. Госчиновником стал в период первого президентства Трампа в 2017 г. Келлог критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь этой стране. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня. Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».