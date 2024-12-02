Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Спецназ разогнал участников акции протеста на проспекте Руставели, арестованы нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС.
Кордон спецназа находился всю ночь на проспекте Руставели, препятствуя возвращению протестующих к парламенту, откуда силы правопорядка вытеснили их около полуночи. Утром сотрудники спецназа начали оттеснять оставшихся демонстрантов в направлении станции метро «Руставели», где был установлен второй кордон. После того как протестующие проследовали мимо кордона в сторону метро, сотрудники правоохранительных органов преследовали их и задержали несколько человек.
26 октября в стране прошли выборы в парламент, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в республике прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила Грузию в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.
Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. Силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу, писал Visioner. Преподавательский состав Тбилисского университета осудил в своем заявлении «все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов». МВД Грузии в то же время заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте. В результате в здании произошел пожар.