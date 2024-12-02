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Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Ведомости

Спецназ разогнал участников акции протеста на проспекте Руставели, арестованы нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС.

Кордон спецназа находился всю ночь на проспекте Руставели, препятствуя возвращению протестующих к парламенту, откуда силы правопорядка вытеснили их около полуночи. Утром сотрудники спецназа начали оттеснять оставшихся демонстрантов в направлении станции метро «Руставели», где был установлен второй кордон. После того как протестующие проследовали мимо кордона в сторону метро, сотрудники правоохранительных органов преследовали их и задержали несколько человек.

26 октября в стране прошли выборы в парламент, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».

4 ноября в республике прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила Грузию в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.

Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. Силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу, писал Visioner. Преподавательский состав Тбилисского университета осудил в своем заявлении «все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов». МВД Грузии в то же время заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок: участники митинга бросали пиротехнику, камнями и различными предметами повредили окна рабочих помещений в парламенте. В результате в здании произошел пожар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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