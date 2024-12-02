FT: экспортеры из Китая ускоряют поставки в США, чтобы избежать пошлин Трампа
Экспортеры из Китая, Канады и Мексики стремятся ускорить поставки в США после того, как избранный президент Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на товары из этих стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компаний.
Операционный директор китайской логистической Haotong Group Мао Пин сообщила, что компания получила много запросов после того, как Трамп опубликовал заявление о пошлинах на своей странице в соцсети Truth Social 25 ноября. Представитель Nissin-Sinotrans International Logistics Чжан Цзюнкай заявил, что клиенты компании просят отправить товары «до конца года и до вступления Трампа в должность».
Вице-президент CH Robinson Шри Лакшмана сообщил FT, что в течение суток после того, как Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, логистическая компания провела «бесчисленное количество» встреч с клиентами.
В портах США очевидны признаки авансовой загрузки, отмечает Financial Times. В октябре порт Лос-Анджелеса перевез 905 000 морских контейнеров – показатель больше аналогичного периода прошлого года на 25%. «Некоторые отправители осуществляют предварительную погрузку грузов в качестве меры предосторожности против возможных новых тарифов», – сообщил исполнительный директор порта Джин Серока.
В ноябре Трамп сообщил, что США введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Трамп пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.