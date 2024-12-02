FT: экспортеры из Китая ускоряют поставки в США, чтобы избежать пошлин Трампа

В ноябре Трамп сообщил, что США введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Трамп пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.