Кремль: давление США усилит тенденции по переходу на расчеты в нацвалютах

Избранный президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что если страны БРИКС попытаются создать свою валюту или продолжат отказываться от доллара, то США введут пошлины на их товары в размере 100%. Песков, комментируя это, сказал, что речь идет не только о странах БРИКС – в целом все больше стран начинают переходить на использование нацвалют. Этот процесс набирает силу по всему миру, уточнил пресс-секретарь главы государства.