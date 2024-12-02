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Кремль: давление США усилит тенденции по переходу на расчеты в нацвалютах

Процесс «эрозии привлекательности доллара» набирает силу, считают российские власти
Ведомости

Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Этот процесс эрозии привлекательности доллара действительно идет и набирает силу», – добавил он.

Избранный президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что если страны БРИКС попытаются создать свою валюту или продолжат отказываться от доллара, то США введут пошлины на их товары в размере 100%. Песков, комментируя это, сказал, что речь идет не только о странах БРИКС – в целом все больше стран начинают переходить на использование нацвалют. Этот процесс набирает силу по всему миру, уточнил пресс-секретарь главы государства.

В октябре в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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