Кремль: давление США усилит тенденции по переходу на расчеты в нацвалютах

Кремль: давление США усилит тенденции по переходу на расчеты в нацвалютахПроцесс «эрозии привлекательности доллара» набирает силу, считают российские власти
Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Этот процесс эрозии привлекательности доллара действительно идет и набирает силу», – добавил он.
Избранный президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что если страны БРИКС попытаются создать свою валюту или продолжат отказываться от доллара, то США введут пошлины на их товары в размере 100%. Песков, комментируя это, сказал, что речь идет не только о странах БРИКС – в целом все больше стран начинают переходить на использование нацвалют. Этот процесс набирает силу по всему миру, уточнил пресс-секретарь главы государства.
В октябре в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.