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Путин не передавал Зеленскому сообщений через Шольца

Ведомости

Президент России Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посланий через канцлера Германии Олафа Шольца, который сейчас находится с визитом в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с Зеленским. По данным Bild, предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Издание поясняет, что существует большая вероятность, что Европе придется брать на себя больше обязанностей.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа продолжалась около часа. Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично. По данным Reuters, Зеленский просил Шольца не звонить Путину, заявляя, что это ослабит изоляцию российского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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