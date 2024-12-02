Путин не передавал Зеленскому сообщений через Шольца
Президент России Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посланий через канцлера Германии Олафа Шольца, который сейчас находится с визитом в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с Зеленским. По данным Bild, предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Издание поясняет, что существует большая вероятность, что Европе придется брать на себя больше обязанностей.
15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа продолжалась около часа. Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично. По данным Reuters, Зеленский просил Шольца не звонить Путину, заявляя, что это ослабит изоляцию российского лидера.