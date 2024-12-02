Путин не передавал Зеленскому сообщений через Шольца

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа продолжалась около часа. Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично. По данным Reuters, Зеленский просил Шольца не звонить Путину, заявляя, что это ослабит изоляцию российского лидера.